Samid Ghailane ironise sur l’aspersion d’eau « bénite » de la pelouse d’un stade algérien (PHOTO)

Décidément, on aura tout vu comme pratiques, « innovations » et mesures insolites « d’un pays d’Afrique du Nord »! La dernière invention subliminale en date (gageons que ce ne sera pas la dernière!) est le fait d’avoir aspergé les abords du terrain de football, avant le match retour Algérie-Burkina Faso.

Ceci, dans la croyance obsolète de conjurer le mauvais sort et de supprimer les effets néfastes de grigris supposés être l’œuvre « maléfique » des Burkinabés (Ndlr, le Burkina Faso, pour la gouverne de nos voisins superstitieux, signifie en burkinabé « hommes intègres »).

Cette vidéo de cette conjuration du mauvais sort, via de l’eau supposée « bénite », en cette décennie du XXIème siècle, a été largement et ironiquement commentée par les Algériens eux-mêmes, comme au Maroc. Et parmi nos compatriotes qui en ont parlé, le journaliste et animateur de la chaîne nationale 2M, Samid Ghailane, y est allé aussi de son ironie concernant cette pratique insolite d’un autre temps obscur et révolu où la superstition était monnaie courante chez les peuplades incultes de par le monde.

Ainsi, via son compte Instagram, Samid Ghailane a pointé du doigt cette « roqya », pratique de traitement de la sorcellerie, « djinns » et mauvais œil. Son long commentaire ironique en dit long, sur ce fait insolite sur sa proposition de prochaines pratiques de « roqya » envisageables dans un pays d’Afrique du Nord

« Projet 1, asperger d’eau le terrain de football; projet 2, asperger son « excellence » d’eau de la Connaissance; projet 3, aspersion des « kabranates » d’eau de la Réforme; projet 4, asperger le raï d’eau du Rythme; n° 5, de l’eau de la Reconnaissance pour l’Histoire; n°6, de l’ eau des illusions pour le polisario; n°7, l’eau de la Raison pour les médias et, enfin, projet 8, asperger les « mouches électroniques » du produit insecticide Flytox. Et merci de votre attention! ». De même que le journaliste et animateur de la chaîne de Ain Sebaa, à Casablanca n’a pas manqué de souhaiter bonne fête aux Marocains, via son post, à l’occasion de la célébration, jeudi 18 novembre, de la Fête de l’indépendance du Royaume chérifien.

Pour rappel, cette aspersion d’eau de la pelouse du terrain d’un pays d’Afrique du Nord a suscité de la dérision et du sarcasme de la part des internautes sur les réseaux sociaux. Surtout après le match nul des Fennecs contre le Burkina Faso, pour le compte des éliminatoires, zone Afrique, de la Coupe du monde Qatar 2022.

Larbi Alaoui