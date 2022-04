Salma Rachid évoque son conflit avec Dounia Batma (VIDEO)

Salma Rachid a brisé le silence au sujet de son conflit avec Dounia Batma. Invitée à l’émission «Aâlam Chahrazad» sur M24, la chanteuse a confié avoir eu, par le passé, certains différends avec la chanteuse.

«J’ai toujours apprécié Dounia Batma, bien qu’on ait eu certains différends. On a déjà passé de bons moments ensemble. Je lui souhaite beaucoup de bonheur et de succès dans sa vie et que Dieu lui préserve ses petites filles. Si je la croise, on va s’enlacer et s’embrasser, comme au bon vieux temps», a indiqué Salma Rachid.

A noter que le différend entre les deux chanteuses avait éclaté lorsque Salma Rachid avait commenté l’affaire «Hamza mon bb», dans laquelle était impliquée Dounia Batma. Cette dernière avait mal apprécié cette sortie et a ainsi taclé la chanteuse, à plusieurs reprises, sur son compte Instagram.

H.M.