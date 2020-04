Salé: une vidéo montrant des femmes s’adonnant à la sorcellerie indigne la Toile

A Salé,tout le monde connaît ces femmes superstitieuses qui mettent leur vie en danger en essayant de recueillir de l’eau de mer de sept vagues dans une bouteille ou dans un seau.

Cette eau est censée leur servir,ou aux jeunes femmes qui leur ont fait cette bizarre commande,pour atteindre un objectif bien déterminé de “sorcellerie”: mariage envoûtement ou autre dessein de magie noire.

Plusieurs femmes y ont laissé la vie,emportées par l’une ou l’autre de ces sept vagues, près du mausolée Sidi Moussa, sis au quartier slaoyui du même nom,alors que d’autres pratiquent d’autres formes de charlatanisme. Hélas,nil’état d’urgence, ni le danger encouru, ni la bêtise de leur supersition, ni l’avènement du mois sacré de Ramadan n’arrêtent ces personnes et leur apprennent à savoir raison garder.

Heureusement que les services sécuritaires,eux, interviennent et arrétent ces apprenties sorcières,non point de Salem mais de Salé. Et les réseaux sociauxo ont publié, ce vendredi 24 avril,une vidéo faisant voir des forces de l’ordre en train d’interpeller,près de la côte atlantique, trois femmes qui enfreignient ainsi les mesures d’état d’urgence sanitaire et de confinement chez soi.

Les trois mises en cause ne semblent pas être adeptes des vertus de l’eau des sept vagues, mais semblent préférer d’autres pratiques de magie noire.Ceci,car la vidéo montre l’une des trois femmems tenant un coq,sûrement noirs achant que ce genre de gallinacés est souvent utilisé lors de ces pratiques de sorcellerie à la noix.

Le président de l’Association Al Karama pour la défense des droits humains de Tétouan a publié l’enregistrement sur sa page officielle Facebook,s’insurgeant vigoureusement à l’encontre des ces femmes et de leurs pratiques moyenâgeuses.

Hassan Aqbayou a également demandé qu’une enquête soit diligentée sur cete affaire de charlatanisme afin d’en connaître les mobiles et/ou les commanditaires.

Larbi Alaoui (avec Kawtar Zaki)