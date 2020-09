Salé: une trafiquante de psychotropes falsifiait les ordonnances médicales

Les éléments de la sécurité publique relevant du district de Laayayda à Salé ont interpellé, mercredi soir, une femme et un individu aux antécédents judiciaires, présumés impliqués dans une affaire de falsification des ordonnances médicales et à leur utilisation pour l’acquisition et le trafic de psychotropes.

Les deux suspects âgés respectivement de 25 et 36 ans, ont été appréhendés à bord d’une voiture de location dans la région de « Sidi Abdellah » près de la ville, en flagrant délit de possession de 1.040 comprimés psychotropes de divers types, dont 600 de « Zepam », 380 de « Lartan » et 60 de « Nordaz », outre des armes blanches, des téléphones portables et une somme d’argent provenant du trafic des substances psychotropes, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

L’opération de fouille a permis aussi de saisir des dizaines de fausses ordonnances et certificats médicaux portant de faux noms et cachets de médecins, en plus de deux cachets portant ces fausses informations, et des photocopies de pièces d’identité au nom d’autrui, utilisées pour présenter les ordonnances auprès des pharmacies, ajoute la même source. Les deux suspects ont été placés en garde à vue, à la disposition de l’enquête préliminaire menée par la brigade de la police judiciaire sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les ramifications possibles de cette activité criminelle, conclut la DGSN.

S.L. (avec MAP)