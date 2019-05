Salé: une famille arrêtée après avoir séquestré un policier

La brigade de lutte contre les bandes criminelles relevant de la police provinciale de Salé a arrêté, jeudi après-midi, un multirécidiviste et six membres de sa famille impliqués dans la séquestration et l’agression d’un inspecteur de police, qui s’est rendu au domicile familial pour remettre au prévenu une convocation pour une affaire de coups et blessures.

Le mis en cause avait agressé une personne, indique un communiqué de la direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), précisant qu’une patrouille de police a été chargée de le chercher en vue de lui remettre la convocation au domicile familial.

Toutefois, les membres de sa famille ont procédé à la séquestration de l’inspecteur de police à l’intérieur de la maison durant plus de 10 minutes tout en l’exposant à la violence avant l’intervention de la brigade de lutte contre les bandes criminelles qui a réussi à libérer le policier et à arrêter le suspect principal, ainsi que six membres de sa famille, note la même source.

Une enquête judiciaire a été ouverte à ce sujet sous la supervision du parquet compétent avec le suspect et les six membres de sa famille, dont le père, l’oncle, le beau-frère et ses frères, en vue de déterminer les actes criminels attribués à chacun d’eux, ainsi que les les motifs et les circonstances de ces actes criminels, conclut la DGSN.

S.L. (avec MAP)