Salé: une directrice d’école relevée de ses fonctions

L’Académie Régionale de l’Éducation et de la Formation (AREF) de Rabat-Salé-Kénitra a décidé de relever la directrice du collège Smara, à Salé, de ses fonctions pour « avoir perçu 20 dirhams pour chaque élève sans référence légale ».

Un document de l’AREF, dont Le Site info détient copie, indique que l’Académie a décidé, le 23 septembre courant, d’écarter la directrice de l’établissement scolaire pour « Non recours aux références de gestion financière ».

Le document ajoute que la mise en cause a acquis un ordinateur à partir des sommes d’argent recueillies sans cadre légal. Et d’ajouter que la directrice était source de tensions au sein de l’établissement, à cause de conflits entre elle et différents intervenants, menaçant notamment de brûler les copies des contrôles continus et les cahiers de textes, et changeant les serrures des bureaux sans justification légale.

L’Académie a également décidé de mettre la Directrice à la disposition de la Direction Régionale d’Éducation Nationale de Salé, afin de la nommer à un poste approprié à sa spécialité.

