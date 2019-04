Salé: un rond-point installé sur les rails du tram indigne la Toile

La photo d’un rond-point installé sur les rails du tramway à Salé, à l’occasion de la visite du Pape François au Maroc, a provoqué l’ire des internautes.

Face à l’indignation de la Toile, le maire adjoint de la ville Abdellatif Soudou est sorti de son silence pour tirer les choses au clair. «Cette voie du tram n’est pas encore opérationnelle. Elle est en cours de construction et fait partie de la 2ème tranche du réseau du tramway qui traverse l’arrondissement de H’ssaine et le quartier Moulay Smail», a-t-il expliqué sur sa page officielle.

Et d’ajouter: «Les travaux du tramway provoquent de terribles embouteillages entre les boulevards Hassan II et Al Massira. A la demande des autorités, Un panneau stop a été ainsi installé au niveau du premier pour fluidifier la circulation vers le second. En parallèle, la société Tramway Rabat-Salé a décidé d’installer ce rond-point pour réduire les bouchons au niveau des deux boulevards. Ce n’est pas une décision de la commune de Salé».

N.M.