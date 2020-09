Salé: un récidiviste sème la terreur à Sidi Moussa

Un inspecteur de police relevant de la brigade anti-gangs à la sûreté provinciale de Salé a été contraint, aux premières heures de jeudi, d’user de son arme de service pour interpeller un récidiviste de 19 ans ayant exposé la sécurité des citoyens et des éléments de la police à une menace sérieuse et dangereuse à l’aide de l’arme blanche.

Une patrouille de police était intervenue pour interpeller le mis en cause qui était dans un état de forte impulsivité et sous l’emprise de la drogue et qui a semé l’anarchie sur la voie publique à Sidi Moussa à Salé, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). La même source fait savoir que le prévenu a opposé une résistance farouche aux éléments de sûreté à l’aide d’un coutelas ce qui a contraint l’inspecteur de police d’user de son arme de service en tirant plusieurs balles de sommation, avant de toucher le suspect par trois balles au niveau de ses membres inférieurs.

Le recours par le policier à son arme de service a permis d’interpeller le mis en cause et de neutraliser le danger, souligne le communiqué, notant que le suspect a été placé sous surveillance médicale à l’hôpital où il a été transféré pour recevoir les soins nécessaires dans l’attente de le soumettre à l’enquête préliminaire par la brigade de la police judiciaire sous la supervision du parquet compétent en vue de déterminer les autres actes criminels qui lui sont reprochés.

S.L. (avec MAP)