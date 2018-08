Salé: un policier tire sur un individu qui semait la panique

Un brigadier relevant de la police judiciaire du district provincial de la sûreté de Salé a été contraint, dimanche matin, de faire usage de son arme pour arrêter deux individus, aux multiples antécédents judiciaires, qui se trouvaient dans un état anormal et exposaient la vie d’éléments de police et de citoyens à un danger sérieux à l’aide d’une arme blanche, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

