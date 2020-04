Salé: un épicier interpellé dans son commerce (DGSN)

Les services de police de Laâyayda, relevant du district provincial de sûreté de Salé ont interpellé, ce lundi, un épicier soupçonné d’être impliqué dans une affaire de possession et vente spéculative de masques non conformes aux normes sanitaires.

Le suspect, âgé de 40 ans, a été interpellé dans son épicerie située au quartier Nahda à Salé, en flagrant délit de possession de masques de protection non conformes aux normes sanitaires approuvées, qu’il proposait à la vente à un prix double que celui prédéfini légalement, indique la DGSN dans un communiqué, ajoutant que les perquisitions effectuées ont permis la saisie à sa possession de 200 masques.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, en vue d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et d’identifier toutes les personnes susceptibles d’être impliquées dans ces actes criminels qui portent atteinte à la sécurité sanitaire des citoyens, conclut le communiqué.

M.S. (avec MAP)