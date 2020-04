Salé: un employé vole 1,12 MDH en espèces à son entreprise

Les éléments du service provincial de la police judiciaire de Salé ont interpellé, ce mercredi, un employé d’une société âgé de 45 ans, soupçonné d’être impliqué dans une affaire de vol dans un établissement commercial situé dans la zone industrielle “El Oulja”, dans la même ville.

Les services de la police judiciaire avaient fait le constat d’un vol par effraction et à l’aide de fausses clés, portant sur un montant total de 112 millions de centimes placés dans un coffre-fort à l’intérieur de cet établissement commercial spécialisé dans la vente de produits de nettoyage et de stérilisation, indique un communiqué de la DGSN, faisant savoir que le suspect impliqué dans cette affaire, qui a été identifié et interpellé, n’est autre qu’un employé de cette même société.

Les perquisitions effectuées dans un garage exploité par le prévenu au quartier Kariat Oulad Moussa à Salé, ont permis la saisie et la récupération de la majorité du montant volé, ajoute la DGSN.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête préliminaire ordonnée par le parquet compétent pour déterminer l’ensemble des actes criminels qui lui sont reprochés, ainsi que les tenants et aboutissants de cette affaire, conclut le communiqué.

M.S. (avec MAP)