Salé: un contrebandier tombe dans les filets de la police

Le mis en cause a été placé en grade à vue sur instructions du parquet compétent, tandis que les enquêtes et les investigations se poursuivent pour identifier les autres individus soupçonnés d’être impliqués dans cet acte criminel, conclut la DGSN.

La police judiciaire de Salé a saisi, mercredi soir, une importante quantité de cigarettes et de tabac à narguilé (maâssel) de contrebande à bord d’un camion de transport de marchandises et a procédé à l’arrestation de son conducteur âgé de 60 ans.