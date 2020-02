Salé sous le choc après un parricide

Le service provincial de la police judiciaire de Salé a arrêté, mardi soir, un individu âgé de 40 ans, pour son implication présumée dans une affaire de coups et blessures à l’aide d’une arme blanche, entraînant la mort de son père.

Les éléments de la police judiciaire, appuyés par la police scientifique et technique, ont entamé des procédures pour examiner le corps de la victime de 70 ans, indique dans un communiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), soulignant que la victime a été mortellement poignardée par le prévenu dans son domicile, à Hay Rahma à Salé et ce, pour des raisons et motifs qui font actuellement l’objet de recherches et d’investigations.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, conclut le communiqué.

S.L. (avec MAP)