Salé: plusieurs quartiers mis en quarantaine

Il est prévu que plusieurs quartiers de la ville de Salé soient mis en quarantaine dès le début de ce week-end des 15 et 16 août, a appris Le Site Info.

Des mesures fermes ont ainsi été prises par les autorités de la Rive droite du Bouregreg à cause de la propagation de la pandémie et l’augmentation alarmante des cas confirmés de personnes ayant contracté le nouveau coronavirus.

Et selon des sources fiables de Le Site Info, les autorités de Salé ont mis en place des barrages aux différents accès, aussi bien de la ville que sa banlieue. Une surveillance et un contrôle stricts ont également pour but d’interpeller tous ceux qui ne respectent pas les mesures d’état d’urgence sanitaire ou ne portent pas de masques de protection.

A.T.