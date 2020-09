Salé: plusieurs autres écoles font le choix de l’enseignement à distance

La direction provinciale du ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique à Salé a annoncé l’adoption de l’enseignement à distance dans 33 établissements supplémentaires, situés dans les communes de Laâyayda et Tabriquet.

« Il a été décidé, en coordination avec les autorités territoriales et sanitaires, en vue de préserver la santé et la sécurité des apprenants, d’adopter le modèle pédagogique basé sur l’enseignement à distance dans ces établissements à partir du 8 septembre 2020, en plus des établissements mentionnés dans les deux communiqués précédents et ce, jusqu’à nouvel ordre », indique ce mercredi la direction provinciale dans un communiqué.

Selon la même source, il s’agit de sept établissements dans la commune de Laâyayda et 26 autres dans la commune de Tabriquet.

La direction provinciale à Salé avait fait savoir que sept établissements situés dans les communes de Laâyayda et Tabriquet sont toujours concernés par l’application de l’enseignement à distance.

M.S. (avec MAP)