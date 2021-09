Salé: la vidéo de l’agression d’une femme avec son bébé provoque la colère des internautes

Encore un vol et une agression à l’aide d’une arme blanche, sur la voie publique! Cette fois-ci, la scène de cet acte criminel a eu lieu dans une rue de la ville de Salé.

Le court enregistrement vidéo, largement partagé et commenté sur les réseaux sociaux, fait voir la victime, une jeune femme avec son bébé dans la poussette, accostée par un individu à la forte corpulence et se faire voler son sac sous la menace d’une arme blanche. Et ce, après avoir vainement tenté de résister et de repousser son agresseur.

Une fois encore, heureusement, une caméra de vidéosurveillance a enregistré la scène, ce qui permettra sûrement aux services sécuritaires d’identifier le coupable et de l’interpeller dans les plus brefs délais.

De bien entendu, les internautes ont exprimé leur colère et leur indignation quant à cet énième acte criminel dont sont victimes de paisibles citoyens, surtout des représentantes de la gent féminine, demandant aux services concernés d’intervenir afin de mettre la main sur cet individu que montre l’enregistrement vidéo.

Larbi Alaoui