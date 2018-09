Salé: la mère de la victime donne sa version des faits (VIDEO)

Et d’ajouter : «Ils ont chassé mon fils dans la rue… lorsqu’il a trébuché, il s’est retrouvé allongé par terre face à ses assassins qui l’ont roué de coups. Emmené à l’hôpital, les médecins ont affirmé que son état était trop grave et qu’il était impossible de le sauver.

Bouleversée et très attristée par cette lourde perte, elle fond en larmes: «C’était mon cadet qui me consolait… Ils l’ont tué alors qu’il voulait juste intervenir entre deux jeunes qui étaient en conflit», raconte-t-elle.