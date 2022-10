Salé: la chute d’un enfant dans une bouche d’égout mobilise les autorités

Après la chute d’un jeune enfant dans une bouche d’égout, à Salé, les autorités locales de toutes les villes du Royaume ont mené des campagnes, alertant sur les agissements criminels de certains charretiers et chiffonniers, qui sillonnent avenues et rues pour la collecte de détritus et d’ordures de toutes sortes.

Dans le même cadre, l’acteur associatif œuvrant à Rabat, Abdelali Rami, a appelé les autorités concernées à poursuivre en justice toutes les personnes impliquées dans des opérations de vols de plaques d’égout (ndlr, appelées aussi « regards de chaussée »). Il a également souligné que les mis en cause doivent répondre de leurs actes criminels et mercantiles, ainsi que les personnes qui leur achètent les plaques d’égouts volées.

Par ailleurs, les éléments de la Brigade urbaine de la police judiciaire sont parvenus à interpeller, le soir du dimanche 2 octobre courant, un individu âgé de 47 ans soupçonné d’être impliqué dans une affaire de vol et de dégradation d’un édifice d’utilité publique.

Et un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale a affirmé que le mis en cause a perpétré le vol d’une plaque d’égout, au quartier de Bettana, à Salé, causant ainsi la chute d’un enfant dans la bouche d’égout, qui a subi ainsi des blessures au niveau de tout son petit corps.

Cet accident a été relaté et largement commenté sur de nombreuses pages des réseaux sociaux et ce, avant que les enquêtes techniques et les recherches sur le terrain ne parviennent à identifier le coupable du vol de la plaque d’égout et, par la suite, à l’interpeller alors qu’il était dans un état d’ivresse avancé.

