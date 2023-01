Salé: la belle initiative du Conseil de Bettana au profit des familles endeuillées

C’est une première du genre au Maroc, -du moins jusqu’à preuve du contraire-, que la généreuse initiative qui va être entreprise par le Conseil de l’arrondissement de Bettana à Salé, au profit des familles endeuillées!

Sous le nom de « Khidmat janazati » (Ndlr, que l’on peut traduire par « Service de mon deuil »), cette initiative consiste à contribuer aux frais des funérailles des disparus des familles, selon une vidéo qui fera état de la liste des décès enregistrés dans la collectivité locale de Bettana.

Ainsi, le Conseil précité prendra en charge les formalités de l’acte de décès délivré par les autorités concernées, ainsi que de l’autorisation d’inhumation et de la mise à disposition de l’ambulance de transport des morts musulmans au cimetière.

Seront aussi pris en charge les frais inhérents aux obsèques et la tente spécifique des obsèques, « al khayma », servant à ce l’on appelle chez nous « laâcha », et les équipements qui lui sont inhérents.

Et il est prévu que « Khidmat janazati » devienne effective à partir du 1er février 2023. Pour ce faire, un guichet sera mis à disposition en vue d’enregistrer les demandes et de noter les coordonnées et les numéros de téléphone des citoyens concernés par cette initiative.

Celle-ci a été différemment estimée à Salé entre, d’abord, les citoyens qui ont vivement salué cette action du Conseil de l’arrondissement de Bettana, ayant pour but d’assister financièrement et moralement les familles des personnes décédées.

Ensuite, en revanche, d’autres citoyens ont exprimé leur désaccord en prétextant que ce sont d’abord, et surtout, aux personnes vivantes que l’on doit accorder soutien, aide et assistance et ce, en créant des projets développementaux au profit de la population de la rive droite du séculaire Bouregreg.

Larbi Alaoui