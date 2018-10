Salé: un individu arrêté pour possession et trafic de drogue

Le suspect a été placé en garde à vue la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, et ce en vue d’élucider tous les tenants et aboutissants de cette affaire, a conclu la DGSN.

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a indiqué, dans un communiqué, que le mis en cause a été arrêté alors qu’il se trouvait à bord d’un autocar en provenance de Tanger, précisant qu’il a été pris en flagrant délit de possession de 4.980 comprimés de type “Rivotril” et de 992 comprimés d’ecstasy.

Les éléments de la police judiciaire de Salé ont arrêté lundi soir, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de surveillance du territoire national, un individu pour son implication présumée dans une affaire de possession et de trafic de drogue et de psychotropes.