Salé: ils s’en prennent à plusieurs voitures en stationnement

Des éléments du district provincial de sûreté de Salé ont procédé, dans la nuit de vendredi à samedi, à l’arrestation de quatre individus pour leur implication présumée dans une affaire de destruction des biens d’autrui.

Selon la DGSN, les suspects, âgés entre 20 et 39 ans et qui étaient sous l’emprise de la drogue, ont causé la destruction des pare-brises et des dommages matériels à une vingtaine de véhicules particuliers, qui étaient stationnés sur la voie publique au niveau du quartier de Bettana dans la ville de Salé.

La même source précise que l’intervention des éléments de la sûreté nationale a permis l’arrestation de tous les suspects impliqués dans ces actes criminels.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent en vue d’élucider les circonstances de cette affaire et déterminer les mobiles de ces actes criminels, selon la DGSN.

S.L. (avec MAP)