Salé: fermeture des restaurants de poissons à Sidi Moussa

Les autorités de Salé ont décidé de fermer les célèbres restaurants de poissons situés à Sidi Moussa, à Salé. D’après les données de Le Site info, la décision aurait été prise à cause du non-respect des mesures de prévention sanitaire liées au covid-19 et de l’affluence que connaissent les lieux, surtout pendant vacances et les weekends.

Pourtant, les autorités locales ont, à plusieurs reprises, mis en garde les propriétaires quant au respect des mesures et au risque du développement de foyers épidémiques, en vain.

Ce weekend, plusieurs clients et habitués de ces restaurants ont été surpris, d’ailleurs, par cette fermeture.

