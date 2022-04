Salé: distribution de « couffins de Ramadan » aux personnes démunies (VIDEO)

Des Associations de la société civile ont entrepris la distribution de « couffins de Ramadan » au profit des familles démunies et des orphelins de la ville de Salé.

L’un des initiateurs de cette noble et civique action solidaire a déclaré à Le Site info que plus de 200 « couffins de Ramadan » ont ainsi été distribués à des veuves, des femmes divorcées et à des enfants orphelins. Et une enquête est menée pour trouver les familles qui ont grand besoin de soutien et d’assistance pendant ce mois sacré de jeûne.

Cet acteur associatif a aussi rappelé que cela fait maintenant sept ans qu’il participe à ce genre d’action, après réception de différents dons émanant de bienfaiteurs et de mécènes.

L.A.