Salé: des supporters sèment la terreur dans la ville

De jeunes supporters de l’ASS et de l’AS FAR ont saccagé dimanche 1er septembre plusieurs voitures et cassé les vitrines de nombreux magasins à l’avenue Ahmed Benaboud, à Salé.

D’après des pages Facebook, les malfrats ont jeté des pierres sur les passants et sur le tramway, au niveau de Bab Lkhmiss. Plusieurs personnes ont ainsi été blessées à degrés divers et des biens publics ont été endommagés. Alertées, les autorités se sont rendues sur les lieux et ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de cette affaire et identifier les coupables.

Ce n’est pas la première fois que Salé est le théâtre de ce genre d’incidents. Sur la Toile, plusieurs internautes ont dénoncé l’insécurité qui règne dans la ville, indiquant que plusieurs habitants préfèrent désormais se cloîtrer chez eux pour éviter le pire.

S.L.