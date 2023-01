Salé: des patients victimes de vols à l’hôpital Al Ayachi

Des patients ont été victimes de vols à l’hôpital Al Ayachi de Salé, CHU Ibn Sina de Rabat, perpétrés par des inconnus, dimanche 8 janvier.

Selon El Habib Karroum, syndicaliste du secteur de la santé, des individus se sont introduits dans l’établissement hospitalier et se sont dirigés vers le pavillon où se trouvent les chambres des malades.

Et là, ils ont délesté les patients de leurs biens personnels, de leurs téléphones portables et de leur argent, en l’absence de toute surveillance ou contrôle à l’entrée de l’hôpital.

Kerroum a aussi vivement critiqué ce qu’il n’a pas hésité à qualifier « d’anarchie ambiante » qui règne au sein de l’hôpital Al Ayachi, ainsi que le laisser-aller constaté à tous les niveaux, aussi bien en ce qui concerne la gestion que l’administration de l’établissement.

Ce qui se répercute négativement sur les malades, en particulier, et sur l’intérêt général en second lieu, a déploré le syndicaliste, tout en soulignant que l’opération de vols qu’ont subie les patients est un indicateur suffisant de l’absence de sécurité et de la marginalisation et de l’anarchie dont ils pâtissent au sein d’une institution hospitalière censée leur garantir pleinement leurs droits de citoyens malades.

El Habib Karroum a également lancé un appel aux autorités concernées sur la nécessite de veiller à la sécurité des patients et à leur sûreté sanitaire, physique et morale.

M.R.