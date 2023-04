Salé: des images du centre animalier d’El Arjat choquent la Toile  

L’Alliance de la Fédération de gauche a annoncé avoir reçu, mercredi, des images choquantes du centre animalier d’El Arjat, près de Salé, construit par Rabat Aménagement et géré par l’association nationale de protection des animaux et de l’environnement. Et le mois que l’on puisse dire, c’est que ces photos sont insoutenables.

On y voit des chiens, dans un état lamentable, enfermés dans des cages, agonisants ou affamés, des corps sans vie, un espace insalubre… Sur une vidéo, un chiot, dans un état squelettique, mourant de faim et de soif, n’a eu de choix que de se nourrir du corps d’un chien mort.

Selon l’Alliance, ce dispensaire, un projet pilote censé être reproduit dans d’autres villes, accueille les chiens errants dans le cadre du programme de stérilisation et de vaccination mis en place par les communes de Rabat et Salé. Après leur rétablissement, ces chiens sont libérés.

L’Alliance accuse l’association de mauvaise gestion et appelle les responsables à intervenir pour sanctionner les coupables.

A ce propos, Le Site info a contacté Asmaa Rhlalou, la maire de Rabat, qui a souligné que c’est au directeur du dispensaire de se prononcer sur le sujet.

H.M