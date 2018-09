Salé: comment un chauffeur de taxi a tenté de violer une cliente

Confrontée à l’accusé, la victime principale a reconnu le chauffeur de taxi et a confirmé qu’il a tenté de la violer de force, après s’être débarrassé violemment des deux autres clientes. Grâce à sa résistance, elle a pu se libérer et s’est enfuie dans un état psychologique déplorable.

