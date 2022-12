Salé: appel à généraliser les caméras de vidéosurveillance dans les espaces publics

Le député du groupe parlementaire du Parti Authenticité et Modernité, Imad Eddine Rifi, a demandé que l’installation de caméras de vidéosurveillance soit généralisée au maximum d’espaces publics et d’avenues de la ville de Salé.

Dans une question écrite adressée au ministre de l’Intérieur, le député PAMiste a expliqué que Salé vit un développement urbanistique et démographique sans précédent, qui a suscité les grands besoins de la population et ce, à tous les niveaux, aussi bien sociétal, économique que culturel;

De ce fait, la Rive droite du séculaire Bouregreg a également grand besoin de sécurité, en vue de préserver et de protéger la vie des citoyens et leurs biens et assurer, ainsi, la sûreté de leur libre circulation, a précisé Imad Eddine Rifi.

Celui-ci a cependant tenu à saluer les efforts déployés au niveau sécuritaire par les éléments de la Sûreté nationale, ainsi que par ceux de la Gendarmerie royale et des Forces auxiliaires, exerçant avec abnégation et sens du devoir manifestes à Salé. Malgré tout cela, a précisé le député du parti du Tracteur, la nécessité d’avoir recours à des caméras de vidéosurveillance s’avère nécessaire pour assurer la lutte encore plus efficiente contre la criminalité galopante au sein de la ville.

Aussi, Rifi s’est-il interrogé sur les mesures que compte prendre Abdelouafi Laftit afin de procéder à la généralisation de l’installation des caméras de surveillance , aussi bien concernant les avenues que les espaces publics de Salé.

Larbi Alaoui