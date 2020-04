Salariés étrangers au Maroc, ceci vous concerne

Le ministère du Travail et de l’Insertion professionnelle indique que ses services compétents de migration et de maintien en service reprendront à partir du 21 avril jusqu’à la fin de l’état d’urgence, la réception des dossiers concernant les demandes de renouvellement des autorisations de travail pour les salariés étrangers, ainsi que les demandes de maintien en service des salariés atteints par la limite d’âge.

Cette procédure fait suite au prolongement de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le gouvernement en vue de lutter contre les effets et risques de propagation du Coronavirus COVID-19, souligne le ministère dans un communiqué.

Pour le renouvellement des autorisations de travail des salariés étrangers, la même source indique que l’employeur peut envoyer directement, par e-mail ([email protected]) ou par fax au 05 37 68 31 86, une demande écrite adressée au ministère du Travail et de l’Insertion professionnelle (direction de l’Emploi) dûment signée par l’employeur et le salarié, portant le cachet de l’employeur et accompagnée d’une copie du contrat de travail établi entre les deux parties contractantes.

L’accord du ministère sera considéré comme une prolongation implicite de l’autorisation de travail jusqu’à levée de l’état d’urgence, sous réserve que la situation du salarié concerné soit réglée ultérieurement à travers le dépôt auprès des guichets “TAECHIR” de tous les documents requis conformément à la procédure en vigueur en la matière.

Concernant les demandes de maintien en service des salariés atteints par la limite d’âge, l’employeur peut envoyer directement le dossier du salarié atteint par la limite d’âge comportant les documents requis, par courrier électronique à l’adresse e-mail [email protected], a t-on indiqué, ajoutant que dès instruction du dossier, une copie du formulaire de la demande de maintien en service, dûment signé par le ministère, sera transmise à l’employeur par courrier électronique.

Le ministère assure que ses services restent à la disposition des employeurs et des salariés pour leur fournir toutes les informations nécessaires à ce sujet, à travers ses contacts téléphoniques dédiés à la demande de visa de contrat de travail d’étranger (06 74 48 03 58, 06 61 79 88 54 ou 06 61 04 99 03) et la demande d’information et de renseignement sur “TAECHIR” (06 74 48 03 68) et sur le “Maintien en activité après l’âge limite de retraite” (06 74 48 02 99 et 06 61 04 99 03).

S.L. (avec MAP)