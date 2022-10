Salaires: grande nouvelle pour les fonctionnaires

Le chef de gouvernement a fait la lumière sur les rumeurs concernant l’intention de l’Exécutif de réduire de 20 à 25 % l’impôt général sur le revenu (IGR), au profit des fonctionnaires, ce qui équivaudrait à quelque 25 DH mensuellement.

Lors de son intervention, à la Chambre des représentants dans le cadre de la séance plénière et hebdomadaire des questions orales, concernant « Le projet de Loi de Finances (PLF) au titre de l’année 2023, entre les défis socio-économiques et les engagements gouvernementaux », Aziz Akhannouch a tenu à apporter des éclaircissements à ce sujet.

« Je voudrais expliciter certains points! Il n’est pas question de 25 DH pour les fonctionnaires. Je ne sais d’où ce montant est venu, alors que je vous ai dit tout à l’heure les vrais chiffres: les personnes qui touchent des salaires entre 4500 et 9000 DH auront une augmentation du revenu annuel de 900 à 3500 DH », a souligné le chef de gouvernement.

Et de démentir l’obligation d’un impôt de solidarité au secteur privé, tout en rappelant que ledit impôt existait bel et bien, mais que son annulation a été décidée par le gouvernement actuel. « Nous nous devons de nous adresser aux citoyens avec franchise et transparence », a-t-il précisé.

De même que Aziz Akhannouch a assuré que le gouvernement œuvre inlassablement dans son accompagnement des transformations structurelles de l’économie nationale, en vue de la création d’opportunités d’emploi. Et ce, parallèlement aux mesures sociales où le gouvernement a réussi à obtenir un progrès manifeste, lors de la première année de son mandat, et dont la programmation et la concrétisation continuent via le PLF 2023, selon le chef de gouvernement.

L.A.