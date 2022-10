Salaheddine Benmoussa porte de lourdes accusations contre Rachid El Ouali (VIDEO)

Salaheddine Benmoussa a vivement critiqué Rachid El Ouali lors d’une interview accordée à un site d’actualités. L’acteur a, en effet, accusé El Ouali de lui avoir volé son rôle dans la sitcom ramadanesque «Kissariat Oufella» et a également pointé du doigt la boîte de production, qui aurait également participé, selon lui, à ce «détournement».

«Alors que j’ai commencé le tournage de ladite sitcom, j’ai été surpris par une secrétaire de la boîte de production qui a m’a demandé de lui présenter mon contrat afin qu’elle en fasse une copie. Je lui faisais confiance vu que son père est un ami. Le lendemain, elle m’appelle et me demande de me présenter à son bureau. A mon arrivée, elle m’annonce que le propriétaire de la société a décidé de se passer de mes services, craignant sur ma santé à cause du covid-19», confie Benmoussa.

Et d’ajouter : «Mon rôle et mon contrat ont été volés par Rachid El Ouali, qui est d’ailleurs le réalisateur de la sitcom. J’ai refusé de répondre à ses appels par la suite. Je n’ai plus aucun contact avec lui».

Les propos de l’acteur ont d’ailleurs enflammé la Toile et Rachid El Ouali a essuyé de nombreuses critiques. Le Site info a tenté, d’ailleurs, de contacter l’acteur afin d’avoir sa version des faits, sauf que son téléphone était injoignable.

H.M.