Salah El Ouadie: sa rencontre avec le juge qui l’avait condamné à 22 ans de prison (VIDEO)

Dans les précédents épisodes de notre série « Hikayat », consacrée ce mois sacré de Ramadan à Salah El-Ouadie, nous avions évoqué plusieurs étapes de sa vie de poète, d’écrivain, de militant et d’ex-prisonnier d’opinion ayant purgé plusieurs années derrière les barreaux.

En effet, arrêté en 1974, après son engagement au sein du Mouvement du 23 mars, condamné à 22 ans d’emprisonnement en 1977, il a été libéré en 1984 après avoir passé dix ans en prison. Nous avions aussi cité ses œuvres littéraires, particulièrement « La blessure de la poitrine nue », recueil écrit en prison et publié en1985, « Il y a encore quelque chose qui mérite attention »(1988), son roman « Le Marié » (1998 ) et « Lettre à mon tortionnaire (1999).

Concernant son parcours politique et associatif, nous avons rappelé que Salah El Ouadie a été membre et /ou fondateur, particulièrement, de l’OMDH (Organisation marocaine des droits de l’Homme), du MTD (Mouvement pour tous les démocrates), du Forum marocain pour la Vérité et la Justice, et de la Commission Equité et Réconciliation.

Notre invité nous a a également relaté le jour du décès de Feu le roi Mohammed V, le 10 Ramadan 1961, qui a constitué un vrai séisme au sein de sa famille, ainsi que l’histoire de l’arrestation de son père; Mohamed El-Ouadie al Assafi, en 1963. Dans ce nouvel épisode, il évoque sa rencontre, lors des obsèques d’un ami, avec le juge qui l’avait condamné à 22 ans de prison.

Salah E-Ouadie ne manque pas, à chaque fois, de souligner qu’il a « d’autres choses encore dans le cœur qui méritent attention ».

L.A.