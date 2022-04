Hikayat: Salah El-Ouadie évoque son adhésion puis sa démission du PAM (VIDEO)

Né le 4 août 1952 à Salé, il dit avoir hérité le militantisme de sa mère, Touria Sekkat, et l’amour de la patrie et la défense des valeurs et de dignité humaines de son père, Mohamed El-Ouadie al Assafi.

Il s’agit bien sûr de l’illustre invité de notre série « Hikayat » de ce mois sacré de Ramadan, Salah El-Ouadie. Le poète, l’écrivain, le militant des droits de l’Homme et l’ex-prisonnier d’opinion, condamné à 22 ans de prison en 1974 et puis libéré après avoir passé 10 ans derrière les barreaux.

Dans les précédents épisodes de la série « Hikayat », consacrée à Salah El-Ouadie, nous avions relaté son parcours politique et associatif, dont son engagement au sein Mouvement du 23 mars, ses contributions comme membre et/ou fondateur de plusieurs organismes, tels que l’OMDH, le Forum pour la Vérité et la justice, le MTD (Mouvement de tous les démocrates), entre autres, ainsi que ses oeuvres littéraires parmi lesquels « La blessure de la poitrine nue », recueil de poésies écrit en prison et publié en 1985.

Notre invité a également évoqué le jour du décès de Feu le roi Mohammed V, qui a constitué un vrai séisme au sein de sa famille, l’histoire de l’arrestation de son père en 1963 et sa rencontre, lors des obsèques d’un ami, avec le juge qui l’avait condamné à une lourde peine d’emprisonnement. Son adhésion au Parti Authenticité et modernité, dont il a démissionné peu de temps après pour des raisons « objectives », selon lui, a été aussi évoquée.

Et dans ce nouvel épisode, Salah El-Ouadie revient sur le fait d’avoir rejoint les rangs du parti du Tracteur et a également confié à « Hikayat » la genèse du Mouvement pour tous les démocrates (MTD), dont il est l’un des fondateurs.

L.A.