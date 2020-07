Saison estivale: les recommandations d’ADM

Suite à la montée du trafic autoroutier constatée à l’occasion des départs en vacances, la Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) insiste sur les consignes de sécurité pendant et avant le trajet pour un voyage en toute sécurité. ADM rappelle que les accidents mortels sur les autoroutes au Maroc sont dus essentiellement, et par ordre d’importance à la vitesse excessive, la somnolence au volant, l’inattention causée par l’utilisation des objets connectés au volant, la vétusté ou le manque d’entretien du véhicule.

Ces causes ont été révélées par le premier baromètre de la conduite responsable au Maroc réalisé en partenariat avec la fondation Vinci Autoroutes. Pour ces raisons, ADM recommande fortement à ses clients-usagers de respecter les limitations des vitesses, sur l’autoroute, près des gares de péage et aux abords des chantiers, veiller à être bien reposé avant de prendre l’autoroute et se reposer toutes les deux heures et dès les premiers signes de somnolence, ne pas utiliser d’objets connectés au volant, vérifier l’état général du véhicule, notamment l’état d’usure et la pression des pneus.

De son côté, ADM a pris toutes les dispositions nécessaires pour gérer le trafic de cette période et travaille en étroite collaboration avec les équipes de la Protection Civile et celles de la Gendarmerie Royale pour un maximum de sécurité sur le réseau autoroutier.

S.L.