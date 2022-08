Saisie de plus de 5 kg de cocaïne à Tétouan

Une importante quantité de stupéfiants a été saisie dans le nord du royaume, suite à une opération conjointe de la DGSN et de la DGST, ce 26 août.

Les éléments de la Direction Générale de la Sûreté Nationale relevant de la région de Tétouan ont réussi à saisir une quantité de 5,184 kg de cocaïne prête à la distribution. Cette opération intervient suite à des informations fournies par la Direction Générale de la Surveillance du Territoire et a permis l’arrestation de 4 individus impliqués dans cette affaire.

Ainsi, 3 hommes et 1 femme, âgés de 28 à 43 ans, ont été arrêtés à différents endroits dans le nord du pays. Deux des individus ont été appréhendés lorsqu’ils se trouvaient à bord d’un véhicule au niveau de la route liant les villes de Tétouan à Azla. Les premières fouilles ont permis la saisie de 500 g de cocaïne à l’intérieur du véhicule.

L’enquête de la DGSN a d’ailleurs permis l’arrestation du frère et de l’épouse de l’un des suspects à leur domicile à Tétouan, où 4,684 kg de drogue ont été saisis. De plus, les fouilles de la DGSN ont résulté en la saisie de deux voitures, une bombe lacrymogène et un montant important en dirhams, probablement issu de l’activité illicite des individus.

Une enquête a été ouverte sur ordre du Parquet général compétent, afin de déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire, ainsi que la possible implication d’autres parties dans la distribution de stupéfiants.

