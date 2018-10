Saisie de 10 kg de cocaïne au nord du Maroc

L’enquête menée par la brigade de la police judiciaire du district provincial de sûreté de Nador a conduit à l’arrestation d’un deuxième individu suspecté d’être le destinataire de la drogue saisie et le cerveau de cette opération avortée par les services de sûreté, précise la DGSN, ajoutant que ce dernier a été appréhendé en possession d’une importante somme d’argent en dirham et en devise.

La fouille du véhicule du mis en cause, âgé de 46 ans, a permis la découverte de la drogue dans des sacs en plastique et rangée avec soin dans le pare-choc arrière de sa voiture immatriculée à l’étranger, indique la DGSN dans un communiqué.