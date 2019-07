Saïdia: la joie des Marocains après le sacre de l’Algérie (VIDEO)

L’Algérie est championne d’Afrique. Des milliers de supporters, partout dans le monde, ont fêté le sacre des Fennecs à la Coupe d’Afrique des Nations 2019. Les Algériens sont fous de joie, les Marocains aussi!

L’ambiance battait son plein à la ville de Saidia dans une fan zone, près des frontières avec nos voisins champions d’Afrique. Les drapeaux de l’Algérie et du Maroc étaient de sortie et le célèbre slogan “1 2 3, viva l’Algérie” a résonné haut et fort.

Les supporters marocains, venus spécialement pour regarder la finale, ont laissé éclater leur joie après le coup de sifflet final et n’ont pas manqué de réclamer l’ouverture des frontières.

“Cette victoire nous a rendu très heureux. Je suis Marocain mais j’aime beaucoup les Algériens. Nous sommes frères et inch’allah j’espère que les responsables vont ouvrir les frontières”, lance un fan. “Nous sommes fiers de cette équipe. J’espère que le Maroc fera la même chose un jour et merci”, déclare un autre. “L’Algérie nous a livré du bon football, les joueurs se sont battus comme des fous pas comme nos joueurs marocains. C’est le foot, vive l’Algérie et vive le Maroc”, crie un autre supporter.

L’Algérie parvient donc à remporter le deuxième titre de son histoire après celui de 1990. Les hommes de Djamel Belmadi ont su gérer la finale comme il faut en s’imposant contre le Sénégal de Sadio Mané, grâce à un but de Baghdad Bounedjah (1-0).

B.K