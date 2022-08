Saïd Taghmaoui décide de fermer son compte Instagram (PHOTO)

Il est loin le temps où Saïd Taghmaoui a fait ses débuts retentissants dans le film « La Haine » de Mathieu Kassovitz, en 1995. Depuis, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts artistiques de l’acteur franco-marocain, ayant aussi eu la nationalité américaine en 2008.

Devenu vedette internationale, ayant reçu plusieurs Prix, cet ancien champion de boxe en France, sport de prédilection depuis son enfance, Saïd Taghmaoui, dont on se souvient du rôle principal dans le film « Ali Zaouia, prince de la rue » (en 2000) de Nabil Ayouch, est actuellement l’un des acteurs incontournables à Hollywood et ailleurs dans le monde du 7ème Art.

Mais son actualité du moment, ne concerne point un projet de film, mais en rapport avec les réseaux sociaux: En effet, Saïd Taghmaoui a décidé de fermer son compte officiel Instagram. Il a annoncé cette décision via une publication sur ce réseau social.

De même que le célèbre artiste y a expliqué le motif de sa décision. Il a écrit: « Cela n’est pas définitif! Mais je fermerai bientôt mon compte Instagram afin de me concentrer davantage sur la page concernant Dar Al Aytam »(ndlr, « La maison des orphelins ») ».

Saïd Taghmaoui a aussi souligné: « Les personnes qui désirent continuer à me suivre, je les appelle de changer de compte ». Sa publication sur Instagram comporte également un commentaire à propos du compte de l’Association Dar Al Aytam, « Souira Darna », qu’il parraine et qui l’avait désigné, l’année dernière, « Ambassadeur de bonne volonté », en hommage à ses efforts inlassables et à son parrainage et soutien aux pensionnaires de l’Association.

Par ailleurs, l’acteur a assuré, lundi dernier, en tant que formateur, l’animation d’une Master class, concernant le premier atelier autour du jeu devant la caméra. Et ce, au sein d’un institut casablancais où il a partagé son expérience internationale avec de jeunes marocains, ambitionnant de tracer leur chemin dans le monde du cinéma.en particulier, et celui des arts, en général.

Suite à cet atelier, Saïd Taghmaoui a fait part à Le Site info de son actualité cinématographique, précisant avoir achevé le tournage, en Grèce, du long métrage « The Soldier ». Un film dont le thème concerne les guerres et leurs incidences psychiques sur les soldats, de retour chez eux et leur stress post-traumatique (PDST).

En plus de Saïd Taghmaoui, d’autres grands acteurs d’Hollywood ont participé à « The Sodier », dont Robert de Niro, Jimmy Fox et Scott Eastwood, fils du grand acteur et réalisateur américain, Clint Eastwood.

Larbi Alaoui