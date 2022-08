Said Naciri revient sur le grand écran avec Rafik Boubker

L’acteur et producteur marocain vient d’annoncer son grand comeback pour un nouveau film. Said Naciri se partage l’affiche avec une panoplie d’acteurs pour sa prochaine production, et plus particulièrement, Rafik Boubker. Naciri a expliqué au micro du site Ghalia que son nouveau film traite de sujets réels, avec une touche de fiction comique.

L’acteur nous a indiqué qu’il hésite entre deux titres pour son film, à savoir « Nayda » et « Keberha Tessghar », car les deux reflètent l’idée générale de la production. Toutefois, cela n’est pas plus important pour lui que l’impact et l’accueil qu’aura le long-métrage auprès des Marocains.

Pour sa part, Rafik Boubker nous a indiqué qu’après des années de discussions et concertations, le moment a été opportun pour collaborer avec Said Naciri. Pour lui, cette production est l’occasion de démontrer son talent à s’adapter à différents registres, allant du comique au dramatique.

A.O.