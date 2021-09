Said Naciri interpelle Abdelilah Benkirane (VIDEO)

L’humoriste, acteur, réalisateur et producteur marocain, Said Naciri, s’est insurgé contre les propos de l’ex-chef de gouvernement et ancien patron du parti islamiste, Abdelilah Benkirane. Celui-ci s’était attaqué aux artistes qui se sont portés candidats aux élections du 8 septembre 2021,les accusant de « s’être vendus » à certains partis politiques dont ils ont décidé de porter les couleurs. Ce qui a suscité une grande polémique sur les réseaux sociaux.

Dans une vidéo, qui a été largement partagée et commentée sur le réseau social Instagram, Said Naciri a réagi à ces propos en accusant le Parti de la Justice et du Développement d’être la principale cause de la détérioration que connaît le secteur artistique dans notre pays. « C’est vous qui êtes responsables de ce déplorable état des lieux des arts et des artistes au Maroc! C’est votre parti qui a mis à genoux ce secteur! ».

De même que Naciri s’est interrogé sur ce qui est advenu des subventions promises aux artistes, avant le début de la pandémie de la covid-19. Comme il s’est également interrogé sur le sort des subventions exceptionnelles du ministère de la Culture, de la jeunesse et des sports, au profit des acteurs, pendant la crise sanitaire du coronavirus.

L’humoriste marocain s’est ensuite adressé directement à Benkirane, dans cet enregistrement vidéo, en riant aux éclats: »Ssi Benkirane, ayez un peu de pudeur! ». Il s’est aussi insurgé contre l’ex-chef de gouvernement, qui a osé traité les journalistes marocains de « neggafates », en saluant vivement le rôle prépondérant que jouent ces journalistes à qui les artistes, entre autres citoyens, doivent d’être connus et reconnus du public marocain.

Par la même occasion, Said Naciri a également tenu à rappeler à Benkirane que lui aussi doit beaucoup à ces journalistes et ce, grâce à la contribution des médias qui ont fait sa notoriété.

L.A.