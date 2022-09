Said Bey part à la conquête de Bollywood (PHOTO)

Après avoir conquis le cinéma et la télévision au Maroc et aux USA, Said Bey change de cap pour l’Inde. L’acteur marocain est actuellement en train de tourner une série bollywoodienne, dont il garde le mystère.

Said Bey a partagé une story via son compte Instagram. « Une nouvelle expérience, un nouveau caractère dans la série hindoue The Influencer », a-t-il écrit.

Avec 15 ans de carrière, Said Bey est un artiste que l’on pourrait qualifier de « caméléon ». Il peut facilement changer de registre selon le besoin, passant de rôles comiques à d’autres, plus sombres. Bien que sa carrière remonte à avant 2001, le public marocain a pu se familiariser avec lui dans la sitcom « Lalla Fatima » (2003). L’acteur a gagné en notoriété depuis avec plusieurs productions nationales comme Allal Lqelda, Road to Kabul, X Chemkar, Zéro…

Said Bey a également pu prendre part à des productions hollywoodiennes, à l’image d’« Army of One » au côté de Nicolas Cage.

A.O.