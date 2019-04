Saïd Aouita: “Tout a été planifié” (VIDEO)

Accusé d’avoir délaissé son père, Saïd Aouita est sorti de son silence pour se défendre. Lors d’une conférence de presse tenue ce vendredi, l’ex-champion marocain a affirmé que “cette polémique a été planifiée par une partie qui cherche à l’anéantir”.

“Des personnes qui se prennent pour des journalistes, poussées par des gens avec qui j’ai refusé de collaborer pour nuire au sport marocain, sont allées interviewer un homme qui n’est pas au mieux de sa forme et lui ont dicté quoi dire”, a-t-il indiqué.

Accompagné de sa mère et de deux de ses frères, Aouita a tenu à souhaiter un prompt rétablissement à son père, soulignant qu’il restera son père malgré tout et qu’il ne l’abandonnera jamais.

“Quant à ma femme, elle considérait mon père comme le sien. Elle lui versait près de 50.000 dirhams et mettait ses plus belles voitures à sa disposition”, a-t-il par ailleurs indiqué.

Rappelons que le père du champion marocain avait annoncé, lors d’une interview, que son fils Saïd l’avait laissé tomber et complètement oublié après son second mariage. Il l’a aussi accusé de l’avoir renvoyé de sa maison et de l’avoir agressé physiquement. Le père de Saïd Aouita a également déclaré qu’il n’avait plus revu son fils depuis plus de vingt ans.

Dans une déclaration exclusive accordée à Le Site info, le champion a récusé en bloc toutes les accusations émanant de son propre père.

“Certaines personnes tentent de tirer profit de mon point faible, qui est ma famille. Hélas, parmi ces personnes se trouve mon père, accro aux drogues et à l’alcool. Ces manigances ont pour le lâche dessein de nuire à ma réputation et de bloquer, ainsi, les projets sur lesquels je travaille actuellement”, a déclaré Saïd Aouita.

S.L.