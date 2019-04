Saïd Aouita: son père s’excuse à demi-mots (VIDEO)

Ahmed Aouita, père de l’ex-champion Saïd Aouita, a fini par s’excuser -à demi-mots- auprès de son fils, après les accusations proférées à son encontre.

“Je n’ai contacté aucun journaliste. Je ne comprends toujours pas ce qui s’est passé et comment le journaliste a su que j’étais le père de Saïd Aouita”, a-t-il affirmé, exprimant ses regrets quant à l’ampleur qu’ont pris ses déclarations. “Je suis désolé de ce qui s’est passé. Je m’excuse auprès de lui et j’attends des excuses également”, a-t-il ajouté.

Et d’indiquer ne pas avoir reçu d’appel de la part de son fils, après sa sortie controversée.

Rappelons que le père du champion marocain avait annoncé, lors d’une interview, que son fils Saïd l’avait laissé tomber et complètement oublié après son second mariage. Il l’a aussi accusé de l’avoir renvoyé de sa maison et de l’avoir agressé physiquement. Le père de Saïd Aouita a également déclaré qu’il n’avait plus revu son fils depuis plus de vingt ans.

Accusé d’avoir délaissé son père, Saïd Aouita est sorti de son silence pour se défendre. Lors d’une conférence de presse tenue ce vendredi, l’ex-champion marocain a affirmé que “cette polémique a été planifiée par une partie qui cherche à l’anéantir”.

“Des personnes qui se prennent pour des journalistes, poussées par des gens avec qui j’ai refusé de collaborer pour nuire au sport marocain, sont allées interviewer un homme qui n’est pas au mieux de sa forme et lui ont dicté quoi dire”, a-t-il indiqué.

Accompagné de sa mère et de deux de ses frères, Aouita a tenu à souhaiter un prompt rétablissement à son père, soulignant qu’il restera son père malgré tout et qu’il ne l’abandonnera jamais.

“Quant à ma femme, elle considérait mon père comme le sien. Elle lui versait près de 50.000 dirhams et mettait ses plus belles voitures à sa disposition”, a-t-il par ailleurs indiqué.

S.L.