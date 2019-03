Sahara: un politologue espagnol met à nu la thèse du polisario

“Le Sahara est marocain et il l’a toujours été”, a affirmé, vendredi à Dakhla, Jorge Verstrynge Rojas, mentor du parti espagnol d’extrême gauche Podemos.

“Le débat autour du Sahara ne doit pas avoir lieu. Le territoire du Sahara est marocain et c’était le cas depuis toujours”, a souligné Verstrynge dans une déclaration à l’agence MAP en marge de sa participation aux travaux de la 5ème session annuelle du Forum Crans Montana qui se tient à Dakhla (14-17 mars).

“Le peuple sahraoui n’existe pas. Il s’agit d’une création de l’Algérie et d’une partie de la gauche espagnole qui n’arrive pas encore malheureusement à prendre conscience de la situation réelle de ce territoire marocain”, a martelé Verstrynge, un expert politique et ancien secrétaire général de l’Alliance Populaire, une fédération de partis politiques d’idéologie conservatrice, fondée au début de la transition démocratique en Espagne.

“Je suis très proche du parti Podemos, mais je dois dire les choses comme elles sont”, a-t-il tenu à préciser.

Dans ce contexte, il a appelé l’Algérie “à s’occuper de ses problèmes politiques internes au lieu de s’ingérer dans les affaires du Maroc et de son Sahara”.

“Le Maroc est le pays qui a réalisé le plus de progrès et de croissance économique en Afrique et déploie des efforts considérables en matière de solidarité avec les pays africains”, a, par ailleurs, relevé Verstrynge, qui est également professeur universitaire et expert politique de renom en Espagne.

Pour lui, le rôle du Maroc est “fondamental” et le sera davantage dans l’avenir comme “maillon fort” du développement de l’Afrique et partenaire de l’Europe, assurant que le Royaume porte haut la voix de l’Afrique dans les foras internationaux.

S.L. (avec MAP)