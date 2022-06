Sahara marocain: plusieurs pays arabes réitèrent leur position

Les Emirats arabes Unis ont réitéré, à New York, leur position constante soutenant l’intégrité territoriale et la souveraineté nationale du Maroc.

« Mon pays soutient l’initiative d’autonomie présentée par le Maroc et que le Conseil de sécurité a qualifiée de sérieuse et crédible pour propulser le processus vers un règlement » du différend régional autour du Sahara, a souligné la représentante des Emirats arabes Unis lors de la réunion annuelle du Comité des 24 (C24) de l’ONU.

Cette initiative représente une “solution importante” qui est en phase avec la Charte et les résolutions des Nations Unies et qui préserve l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc, a-t-elle relevé.

Les Emirats arabes Unis ont également exprimé leur soutien continu au processus politique lancé depuis 2007 sous l’égide exclusive du Secrétaire général de l’ONU et son Envoyé personnel et visant à parvenir à une solution politique réaliste, pragmatique et de compromis.

Le Koweït a également réaffirmé, à New York, son soutien à une solution politique à la question du Sahara marocain dans le cadre de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Royaume.

« Le Koweït réitère son soutien à l’initiative marocaine d’autonomie en ce sens qu’elle constitue une base constructive pour trouver une solution mutuellement acceptable entre toutes les parties dans le respect de l’unité et de la souveraineté du Maroc », a souligné le représentant du Koweït lors de la réunion annuelle des 24 (C24) de l’ONU, en réitérant la position unifiée des pays du Golfe vis-à-vis de la question du Sahara marocain.

Il a également renouvelé le soutien de son pays aux efforts du Secrétaire général de l’ONU qui ont permis la tenue de deux tables rondes à Genève, avec la participation du Maroc, de l’Algérie, de la Mauritanie et du « polisario », et ce conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité.

L’Etat du Qatar a aussi souligné, devant les membres du Comité des 24 (C24) de l’ONU à New York, que l’initiative « constructive » d’autonomie présentée par le Maroc est la base de toute solution réaliste au différend régional autour du Sahara.

Le représentant du Qatar a exprimé le soutien de son pays aux efforts du Secrétaire général des Nations Unies visant à parvenir à une solution politique durable et mutuellement acceptable dans le cadre du processus mené sous l’égide de l’ONU et dans le respect de la souveraineté nationale du Maroc.

Il a, dans ce sens, salué les efforts de l’Envoyé personnel du SG de l’ONU pour le Sahara, Staffan de Mistura, pour relancer le processus politique autour du Sahara marocain, émettant le souhait de voir se concrétiser une solution définitive à ce différend dans l’intérêt de toutes les parties et en faveur du renforcement de la stabilité et de la coopération dans la région.

Même son de cloche pour la Jordanie qui a réitéré, devant les membres du Comité des 24 (C24) de l’ONU, sa position constante soutenant l’intégrité territoriale du Maroc.

Le représentant de la Jordanie a mis en avant l’engagement du Maroc dans les efforts visant à parvenir à une solution politique définitive et de compromis à la question du Sahara marocain, à travers la présentation du plan d’autonomie en 2007.

Il s’agit d’un « plan sérieux et réaliste » qui prend en compte les spécificités de la région, ainsi que la souveraineté pleine et entière du Maroc sur l’ensemble de ses territoires, a-t-il relevé, notant que le plan d’autonomie est conforme à la Charte des Nations Unies.

Le diplomate jordanien a, en outre, salué les efforts du Secrétaire général de l’ONU visant à faire avancer le processus politique vers une solution réaliste et durable à cette question, basée sur les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité.

Par la même occasion, l’intervenant a mis en relief, devant le Comité, les efforts déployés par le Maroc en vue notamment d’améliorer les conditions de vie dans les provinces du Sud et de lutter contre la pandémie de Covid-19.

S.L. (avec MAP)