Sahara marocain: le roi Mohammed VI remercie le roi Salmane

Le roi Mohammed VI a adressé un message de remerciements et de gratitude au Serviteur des Lieux Saints de l’Islam, le roi Salmane Ibn Abdulaziz Al-Saoud, Souverain d’Arabie Saoudite, pour le soutien clair de son pays à la marocanité du Sahara.

« Il M’est agréable de renouveler le contact avec vous pour Vous exprimer les sincères sentiments d’amitié que Je voue à Votre Honorable personne, ainsi que les prières au Tout-Puissant pour perpétuer sur Vous les bienfaits de santé, du bonheur, de prospérité et de longue vie », affirme le Souverain dans ce message.

Le Souverain affirme avoir suivi avec intérêt et considération le soutien franc et sans équivoque à la marocanité du Sahara et à l’intégrité territoriale du Royaume, exprimé par le roi Salmane, aux côtés de Leurs Majestés et Altesses les dirigeants des pays du Golfe, lors de la 42è session du Conseil suprême du Conseil de coopération du Golfe, tenue à Ryad sous la sage présidence du Royaume frère d’Arabie Saoudite.

« Cette position ne Vous est pas étrangère, ni à Votre pays frère auquel Nous sommes unis par des liens solides, des relations de partenariat distinguées et une solidarité permanente », souligne le message royal, ajoutant que le Maroc a toujours considéré la sécurité et la stabilité des pays du Golfe arabe comme partie intégrante de sa sécurité et que toute atteinte à ces pays constitue une atteinte au Royaume.

« Le partenariat entre le Maroc et les pays du Golfe, comme Je l’avais souligné devant Vous à l’occasion du sommet Maroc-CCG à Ryad le 20 avril 2016, n’est pas le produit d’intérêts conjoncturels ou de calculs éphémères. Il puise plutôt sa force dans la foi sincère en la communauté de destin et la concordance des points de vue concernant nos causes communes », poursuit le Souverain.

Le Souverain implore le Très-Haut de préserver le Serviteur des Lieux Saints, de lui accorder longue vie et d’entourer de succès ses efforts pour la réalisation des aspirations de son peuple au progrès et à la prospérité, lui renouvelant Sa profonde fierté pour les liens d’amitié sincère qui unissent personnellement les deux Chefs d’Etat et les deux Familles Royales, ainsi que des relations solides basées sur la coopération fructueuse et la solidarité agissante liant les deux pays.

AT