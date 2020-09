Sahara marocain: le Fatah rectifie sa bourde

Le mouvement palestinien « Fatah » a publié une carte tronquée du Maroc sur sa page facebook officielle, provoquant ainsi la colère des Marocains qui l’ont accusé de porter atteinte à l’intégrité territoriale du Royaume.

Selon Hespress, qui rapporte l’information, des dizaines d’internautes ont pris d’assaut la page officielle du « Fatah » pour s’insurger contre cette publication.

« Le Sahara est marocain que vous postiez ou pas une rectification », commente ainsi un internaute marocain, mettant en garde contre les conséquences de cet acte.

Pour un autre internaute marocain, « c’est ainsi que le mouvement Fatah, le soutien historique des séparatistes, remercie les Marocains pour toutes les années où le Maroc a apporté un soutien matériel et moral, mais aussi militaire, à la cause palestinienne et montre sa reconnaissance, à sa manière ».

D’autres internautes ont exigé des excuses officielles du « Fatah » et qu’il s’explique, publiquement, sur la position du mouvement à propos de la question du Sahara marocain, après une série de provocations, dont la dernière où on voyait une photo de l’ambassadeur palestinien à Alger en compagnie de certains éléments du «Polisario».

Le « Fatah » s’est alors empressé de corriger son erreur en changeant la carte du Maroc incriminée par une autre où l’on voit les provinces du sud bel et bien intégrées dans le Royaume.

Le mouvement a de même expliqué que la carte postée sur sa page a été prise, sans vérification, du moteur de recherche « Google » où on trouve la carte de la Palestine, sans les couleurs de son drapeau et celle du Maroc tronqué de son Sahara.

Le mouvement a en outre souligné que la Palestine soutient l’unité territoriale du Royaume du Maroc et considère que la proposition d’autonomie soumise par le Maroc, pour régler ce conflit, est une solution sérieuse, pratique, crédible, juste et équitable.

La même source a rejeté toute parallèle entre la cause palestinienne, qui est la première cause des Arabes et des musulmans, et ce conflit régional créé de toutes pièces.

S.H.