Sahara marocain: le Bénin s’exprime sur sa position

Le Bénin a exprimé, à New York, son soutien à l’initiative marocaine d’autonomie, la qualifiant de “solution de compromis” pour résoudre le différend régional autour du Sahara marocain.

Intervenant devant les membres de la 4è commission de l’Assemblée générale des Nations Unies, le représentant du Bénin a indiqué que son pays salue les efforts déployés par le Maroc, à travers l’initiative d’autonomie et les investissements engagés en faveur du développement socio-économique dans les provinces du Sud, lesquels contribuent au bien-être des populations locales.

Il s’est également félicité de l’inauguration de consulats généraux dans les villes de Laâyoune et Dakhla par des pays africains, arabes, d’Amérique et d’Asie, relevant que ces représentations “contribuent sans conteste à renforcer les opportunités économiques et valoriser davantage les potentialités qu’offre la région”.

Le diplomate béninois a en outre souligné que son pays salue et soutient les initiatives de l’Envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU pour le Sahara, Staffan de Mistura, et appelle à la reprise du processus des tables rondes, sous le même format et avec la participation effective de toutes les parties prenantes, conformément à la résolution 2602 du Conseil de sécurité.

Dans ce cadre, le Bénin demande aux parties aux tables rondes de rester engagées tout au long de ce processus en vue de parvenir à une solution politique réaliste, pragmatique durable et de compromis à cette question, “dont l’heureux et rapide dénouement demeure au cœur des préoccupations de la communauté internationale et des populations qui aspirent à la paix, à la sécurité et à la prospérité”, a indiqué le diplomate.

S.L. (avec MAP)