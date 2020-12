Sahara marocain: la décision des Etats-Unis vue par la presse européenne

Plusieurs médias européens se sont fait l’écho, vendredi, de la reconnaissance par les Etats-Unis de la pleine souveraineté du Maroc sur son Sahara, évoquant une décision « historique ».

La décision des Etats-Unis de reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara « enterre officiellement l’option du référendum d’autodétermination », a ainsi souligné le journal espagnol « El Pais ».

« Le président Trump a adopté une décision historique (…) ce qui constitue un changement radical dans la politique de Washington », écrit El Pais dans un article intitulé « Fort soutien de Trump à la souveraineté du Maroc sur le Sahara ».

« Avec cette décision, Washington enterre officiellement l’option d’un référendum d’autodétermination », fait observer le journal, rappelant que les Etats-Unis ont confirmé également leur soutien à la proposition marocaine d’autonomie pour les Provinces du Sud du Royaume.

De son côté, l’agence de presse espagnole « EFE » note que la décision des Etats-Unis a permis au Maroc d’obtenir le « soutien diplomatique » des puissances mondiales, précisant que la reconnaissance de Washington est le couronnement d’un processus marqué par les appuis obtenus ces dernières années par le Maroc en faveur de sa cause.

Le magazine « Jeune Afrique » affirme pour sa part que la décision des USA de reconnaître la pleine souveraineté du Royaume sur son Sahara constitue « une victoire » pour la diplomatie marocaine.

« Cette décision, qui survient à la suite d’un échange téléphonique entre le roi Mohammed VI et le chef de l’État américain, conforte le Maroc dans sa position sur ce dossier, dans lequel il a toujours défendu l’option de l’autonomie comme seule solution politique à ce différend », souligne le magazine panafricain.

Cette reconnaissance, qualifiée d’évènement « historique » par le président américain, « intervient quelques semaines à peine après les incidents d’El Guerguarat, qui ont contraint les Forces Armées Royales à installer un cordon de sécurité pour mettre un terme au blocage de la zone-tampon par une soixantaine de miliciens du Polisario », relève jeune Afrique.

Dans la même veine, la radio « France Inter » relève que la reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc sur le Sahara constitue « un énorme succès » et « une victoire diplomatique ».

Le journal « Libération » estime de son côté, qu’il s’agit d' »une percée diplomatique », tandis que le Figaro relève qu’en reconnaissant la marocanité du Sahara, le président américain juge que la proposition marocaine d’autonomie régionale au Sahara est « crédible et réaliste », et qu’elle apparaît comme seule base pour un règlement « juste et durable ».

La Radio RFI évoque, quant à elle, un soutien diplomatique « de taille » pour le Royaume, rappelant que depuis fin 2019, au moins seize pays, ont déjà appuyé la position du Maroc concernant la question du Sahara, en ouvrant des représentations diplomatiques à Laâyoune et Dakhla.

En Suisse, la Tribune de Genève souligne que Donald Trump a frappé jeudi « un nouveau coup diplomatique », évoquant un accord « historique » avec le Maroc.

Le roi Mohammed VI a eu, jeudi, un entretien téléphonique avec le président américain Donald Trump au cours duquel ce dernier a informé le Souverain de la décision des USA de reconnaître, pour la première fois de leur histoire, la pleine souveraineté du Royaume du Maroc sur l’ensemble de la région du Sahara Marocain.

A titre de première concrétisation de cette initiative souveraine de haute importance, les USA ont décidé l’ouverture d’un consulat à Dakhla, à vocation essentiellement économique, en vue d’encourager les investissements américains et de contribuer au développement économique et social, au profit notamment des habitants des provinces du Sud.

S.L. (avec MAP)