Sahara: l’ONU prolonge le mandat de la MINURSO

Le Conseil de sécurité des Nations-Unies a décidé, mardi de proroger de six mois le mandat de la MINURSO, tout en consacrant, une fois de plus, la prééminence de l’initiative marocaine d’autonomie pour résoudre le conflit artificiel autour du Sahara marocain.

Le Conseil de sécurité “décide de proroger le mandat de la Minurso jusqu’au 31 octobre 2019”, lit-on dans le texte de la résolution 2468 présenté par les Etats-Unis, et adopté mardi à une large majorité.

L’instance exécutive de l’ONU a consacré la prééminence de l’initiative d’autonomie, présentée par le Royaume le 11 avril 2007, en se félicitant des efforts “sérieux et crédibles faits par le Maroc pour aller de l’avant dans le processus visant un règlement” du conflit du Sahara.

De même, la résolution consacre, à nouveau, l’Algérie en tant que partie principale au processus visant à trouver “une solution politique, réaliste, pratique et durable” et “basée sur le compromis” à la question du Sahara.

Le texte appelle, dans ce cadre, à faire montre de volonté politique et à travailler dans une atmosphère propice au dialogue dans le but de faire avancer les pourparlers, assurant ainsi la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité depuis 2007 et le succès des négociations.

Le Conseil de sécurité reconnait, à cet égard, que “la concrétisation d’une solution politique à ce différend de longue date et le renforcement de la coopération entre les Etats membres de l’Union du Maghreb Arabe contribueraient à la stabilité et à la sécurité, induisant à son tour la création d’emplois, de croissance et d’opportunités pour l’ensemble des peuples de la région du Sahel”.

La résolution réitère qu’il est indispensable de “faire preuve de réalisme et d’esprit de compromis pour aller de l’avant dans les négociations”.

S.L. (avec MAP)